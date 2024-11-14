Жена ведущего Юрия Николаева попала в реанимацию
Mash: жену ведущего Юрия Николаева экстренно доставили в больницу в Москве
Супруга ведущего Юрия Николаева Элеонора попала в больницу в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Женщину поместили в реанимацию. По данным канала, ей стало плохо на фоне госпитализации мужа с ковидом. Его состояние якобы ухудшается из-за хронической обструктивной болезни легких.
Телеведущему действительно стало плохо на прошлой неделе. Николаев упал в обморок, после чего его увезли в больницу. Однако в беседе с 360.ru он сообщил, что не болен ковидом. Ведущий возмутился тем, кто распространил ложную информацию.
Он подчеркнул, что сильно простудился и не до конца выздоровел. При этом чувствует себя 75-летний телеведущий нормально.
Юрий Николаев получил широкую известность благодаря передачам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».