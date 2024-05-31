Юрий Куклачев прошел плановый осмотр после инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев прошел плановый осмотр в больнице после перенесенного инфаркта. О здоровье дрессировщика в беседе с 360.ru рассказал его сын Дмитрий.

«Все хорошо. [Юрий Куклачев] проходит плановый осмотр. Я прямо сейчас приехал его забирать», — поделился он.

Дмитрий уточнил, что отвез своего отца к врачам еще вчера, а сегодня приехал за ним. Здоровье дрессировщика оказалось в полном порядке.

Кроме того, он назвал вбросом появившуюся в Сети информацию о том, что его отцу установили кардиостимулятор для стабилизации работы сердца.

«Это был какой-то непонятный слив информации», — заявил Дмитрий.

В подтверждение своих слов, он передал телефон отцу.

«Едем домой», — уточнил дрессировщик.

Юрия Куклачева госпитализировали 12 апреля с юбилейного концерта в «Вегас Холле». После обширного инфаркта артисту провели операцию, которая длилась 3,5 часа. Врачам пришлось остановить сердце пациента. Неделю назад дрессировщик поделился подробностями произошедшего с ним.