Куклачев: инфаркт случился за кулисами на глазах Shaman’а из-за трюка с прыжками

Дрессировщик Юрий Куклачев впервые назвал причину инфаркта, произошедшего с ним на юбилейном концерте. Приступ произошел за кулисами на глазах у певца Shaman’а после номера с прыжками на акробатическом шесте, сообщил артист изданию «Комсомольская правда» .

Куклачев отметил, что мог умереть. Его спас только неравнодушный врач, оказавшийся в тот вечер на смене.

«Врачи говорили: „такая травма сердца несовместима с жизнью“. Отек легких… На мое счастье в этот вечер дежурил молодой врач Роман Почивалин. Только благодаря ему я сегодня жив», — признался дрессировщик.

Операция длилась три часа. Куклачеву остановили сердце и сделали стенты на страх и риск медика. В конечном счете это спасло дрессировщику жизнь.

Артиста госпитализировали 12 апреля с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Недавно Куклачев обратился к поклонникам после перенесенного инфаркта и рассказал о своем самочувствии.