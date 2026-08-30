Юра Борисов устроил опасный перформанс перед выходом фильма «Девятая планета»

Юра Борисов забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ без страховки

Актер Юра Борисов без страховки поднялся на стену павильона «Космос» на ВДНХ, а затем забрался на его купол. Свой перформанс артист приурочил к выходу фильма «Девятая планета», где сыграл главную роль.

Борисов выполнял трюк самостоятельно, без страховки и помощи профессионалов. Произошедшее стало сюрпризом: заранее о своих планах артист не рассказывал. Несмотря на секретность, за перформансом наблюдали десятки зрителей, которые поддерживали актера.

В «Девятой планете» Борисов сыграл автомеханика. После несчастного случая герой начал вспоминать службу на Девятой планете и отношения с девушкой Полиной. Вместе с актером в фильме снялась Ирина Старшенбаум.

Уже в октябре на экраны выйдет еще один фильм с участием Борисова — спортивная драма «Битва моторов». Там он исполнил роль автомобильного инструктора, инженера Дмитрия Бондарева.