Юра Борисов сыграет русского поэта в режиссерском дебюте Эмили Мортимер

Актер Юра Борисов сыграет русского поэта в мелодраме «Деннис», которую снимет Эмили Мортимер. Об этом сообщило издание Deadline .

Действие будет происходить в Москве 1990-х, а персонаж Борисова влюбится в британскую студентку, которую сыграет Элисон Оливер. Производством займутся кинокомпании A24 и Fruit Tree.

Ранее издание The Hollywood Reporter сообщило, что 32-летний уроженец Реутова может сыграть в новом фильме о кризисе в OpenAI, возникшем после увольнения сооснователя компании Сэма Альтмана. Россиянину предложили роль Ильи Суцкевера, а съемки могут начаться летом в Италии и Калифорнии.

Кроме того, весной Борисов подписал контракт с крупнейшим голливудским агентством по поиску талантов United Talent Agency. В разное время его услугами пользовались такие звезды, как Джонни Депп и Тимоти Шаламе.