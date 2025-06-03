Юра Борисов может сыграть в фильме про увольнение главы OpenAI

Актер Юра Борисов может сыграть в новом фильме Луки Гуаданьино о кризисе в OpenAI, возникшем после увольнения сооснователя компании Сэма Альтмана. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter .

Итальянский режиссер уже ведет переговоры с Amazon MGM Studios о съемках фильма про разработчика искусственного интеллекта Open AI. В картине расскажут о непростом периоде в компании в 2023 году, когда генерального директора Сэма Альтмана уволили и приняли обратно на работу в течение нескольких дней.

По данным издания, актеров уже начали набирать, но никаких договоров с ними пока не заключали. На роли в фильме помимо Борисова рассматривают американца Эндрю Гарфилда и Монику Барбаро, сыгравшую в «Полиции Чикаго».

Издание отметило, что если все пойдет по плану, то Гарфилд может сыграть Альтмана, Борисов — сооснователя компании Илью Суцкевера, а Барбаро — главу технологического отдела Миру Мурати.

Съемки могут начаться этим летом в Италии и Сан-Франциско. Сценарий написал Саймоном Ричом, продюсеры проекта — создатели «Гарри Поттера» Дэвид Хейман и Джеффри Клиффорд, сообщило издание Ura.ru.

Этой весной независимая компания GroupStitch выкупила права на создание и распространение англоязычного ремейка фильма «Кончится лето», в котором сыграл Юра Борисов.