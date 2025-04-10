Юра Борисов заключил контракт с крупнейшим агентством Голливуда

Фильм «Анора» принес российскому актеру Юре Борисову контракт с крупнейшим голливудским агентством по поиску талантов UTA (United Talent Agency). Об этом сообщил Variety .

«UTA подписала контракт с номинированным на премию „Оскар“ актером Юрой Борисовым на представление интересов во всех областях», — указали в материале.

Штаб-квартира агентства находится в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Оно работает с художниками, спортсменами, актерами, писателями и брендами. Подопечными UTA в разные годы числились Muse, Тимоти Шаламе, Джонни Депп и другие знаменитости.

Одновременно с агентством интересы Борисова продолжат представлять управляющая компания ColorCreative, юридическая Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и консалтинговая фирма в сфере коммуникаций Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

За роль Игоря в фильме «Анора» Борисова номинировали на премию «Оскар». Награда ему не досталась, но, по мнению актера Игоря Жижикина, артист получил шанс построить карьеру на Западе.