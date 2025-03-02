02 марта 2025 16:40 Юра Борисов претендует на «Оскар». Что ответит Голливуд на образ настоящего мужчины Кинокритик Сычев: Юра Борисов выйдет на сцену «Оскара», но не за своей наградой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Вручение премий американской киноакадемии «Оскар» пройдет в ночь на понедельник, 3 марта. Один из главных вопросов, который волнует россиян, — получит ли награду Юра Борисов: он претендует на номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора». Опрошенные 360.ru кинокритики оценили шансы российского артиста в Голливуде.

Признаки победы Юры Борисова Вопрос победы на «Оскаре» Юры Борисова продюсера, кинокритика и эксперта в сфере массовых коммуникаций Игоря Пылаева мучает уже несколько недель. В беседе с 360.ru он признался, что раздумывал об этой истории несколько раз и готов сделать прогноз на основании интуиции. «Все-таки я склоняюсь к тому, что 60−65%, что Борисов получит „Оскар“. Психиатр Карл Юнг часто апеллировал к бессознательному. У меня то же самое», — признался Пылаев.

Он добавил, что в пользу российского актера свидетельствует сразу несколько факторов, главный из которых — Голливуд соскучился по настоящим мужским образам.

Не нужны силиконовые, накачанные, надутые маркетологами гендеры-трансгендеры*. Есть запрос на мощный, красивый мужской образ по аналогии с Полом Ньюманом и Марлоном Брандо. Их было много в 60−70-е годы, в расцвет Голливуда. Игорь Пылаев кинокритик

Пылаев добавил, что на руку Борисову сыграло улучшение отношений между Россией и США, которое пришлось на февраль, что может сказаться на позиции американских киноакадемиков. «Еще есть некая закономерность: если актер, номинированный на „Золотой глобус“, его не получил, то у него очень хорошие шансы получить „Оскар“», — отметил он. Кинокритик признался, что поддерживает Борисова и переживает в преддверии церемонии. Но шансы на победу российского актера считает хорошими.

Фото: РИА «Новости»

Борисов выйдет на сцену «Оскара» Менее оптимистичный прогноз дал кинокритик Сергей Сычев. По его словам, шансы Юры Борисова на победу в премии американской киноакадемии невелики, но на сцену он выйдет.

Сычев пояснил, что американская Гильдия киноактеров вручила премию главному конкуренту российского актера — Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Он уже обошел Борисова на «Золотом глобусе» и премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA.

Это значит, что [Калкин] и получит «Оскар», скорее всего. Но у «Аноры» будет много других призов, так что, думаю, Юра Борисов выйдет на сцену, и, возможно, не раз, чтобы сказать нам что-нибудь хорошее. Сергей Сычев кинокритик

Он добавил, что у фильма «Анора» необычайно высокие шансы взять главную премию киноакадемии, так что на сцене торжественной церемонии Борисов появится в любом случае.

Фото: РИА «Новости»

На что претендует «Анора» на «Оскаре» Фильм «Анора» на премии «Оскар» номинирован в семи номинациях. Кроме Юры Борисова, на награду претендуют режиссер картины Шон Бейкер и сыгравшая главную героиню актриса Майки Мэдисон. Также фильм может получить «Оскар» в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Кроме того, «Анора» вошла в шорт-лист премии «Лучший фильм», где конкуренцию ей составят еще девять картин. В их числе «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из „Никеля“», «Субстанция», «Злая: Сказка о ведьме Запада».