Российский актер Юра Борисов не получил британскую кинопремию БАФТА. Она досталась американцу Кирану Калкину, сообщила газета The Guardian.

Борисов претендовал на статуэтку в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бэйкер.

Однако кинолента, в которой помимо Борисова, сыграли актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова взяла приз БАФТА за лучший актерский состав.

Ранее американская киноакадемия, присуждающая премию «Оскар», номинировала Борисова за роль второго плана в «Аноре». Всего у фильма шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года. До этого российский артист боролся за премию «Золотой глобус».

По мнению певца Димы Билана, Борисов смог добиться ошеломляющего успеха и популярности из-за своей особой энергии.