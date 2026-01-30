Юлия Высоцкая показала подписчикам дом, где воспитывает приемную дочь

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала подписчикам, где они с супругом, режиссером Андреем Кончаловским, воспитывают приемную дочь. Кадры она опубликовала в Instagram*.

Актриса спустилась по деревянной лестнице на первый этаж. Стены в помещении декорированы картинами и фотографиями, потолок отделан балками из дерева. Верхние части стен оформили художественной росписью.

Особняк находится в подмосковном поселке Николина Гора и является родовым имуществом. В середине 1950-х там построила небольшой дом мать режиссера, поэтесса Наталья Кончаловская, причем оформила его в стиле древнерусской избы.

После женитьбы на Высоцкой режиссер провел его реконструкцию, чтобы увеличить площадь и добавить этажи.

Несколько лет назад Кончаловский и Высоцкая взяли на воспитание девочку, которой было всего девять дней от роду. Супруги не афишировали свое решение, желая оградить дочь от лишнего внимания в соцсетях, чтобы у нее было нормальное детство.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.