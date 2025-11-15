15 ноября 2025 02:47 Тайная дочь Высоцкой и Кончаловского. Почему актриса скрывала ребенка все четыре года? Высоцкая и Кончаловский тайно удочерили девочку четыре года назад 0 0 0 Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая

Это была не просто случайность? Спустя годы после страшной аварии, едва не забравшей у них дочь, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поняли, что хотят спасти еще одну маленькую жизнь. Свой поступок и свое счастье супруги скрывали ото всех четыре года, но вдруг объявили, что воспитывают приемную дочь Соню. Это радостное событие, о котором пара давно мечтала, стало новым витком в истории их любви, которая началась более четверти века назад и с самого начала напоминала сценарий романтического фильма.

Случайная встреча на «Кинотавре» Их знакомство произошло в 1996 году на кинофестивале «Кинотавр». Случайная встреча в лифте отеля переросла в знакомство, когда Андрей Кончаловский, впечатленный Юлией, разыскал ее и позвонил в номер спустя несколько минут.

Фото: Igor Primak/Russian Look / www.globallookpress.com

Началу романа препятствовала значительная разница в возрасте и статусе: мэтру кино было 59 лет, а начинающей актрисе — 22. Кроме того, Кончаловский на тот момент состоял в браке, что делало их отношения вдвойне сложными. Несмотря ни на что, свадьба состоялась в 1998 году и была очень скромной: Юлия Высоцкая пришла на регистрацию в джинсах. Праздник молодожены отметили без пышного застолья, ограничившись харчо и шампанским. Объединившись в браке, они обратились к своей главной мечте — создать большую семью, и вскоре в их доме раздался детский смех. «Будет пятеро детей» Рождение детей стало долгожданным и радостным событием для Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Их первым ребенком стала дочь Мария, которую в семье ласково называют Марусей. Спустя четыре года, в 2003 году, семья пополнилась сыном, которого назвали Петром.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / Юлия Высоцкая с дочерью Марией на съемках программы «Едим дома» / www.globallookpress.com

Юлия Высоцкая не раз признавалась, что всегда мечтала о большой семье с пятью детьми. Рождение Марии и Петра стало воплощением этой мечты, наполнив их жизнь новой энергией и смыслом.

Вообще, я всегда хотела пятерых детей. Мне кажется, это на Андрея Сергеевича тоже в свое время произвело впечатление. В момент нашего конфетно-букетного периода я заявила: „У меня вообще будет пятеро детей!“ И потом появилась Маруся, потом Петя, но потом не появилось… Мы хотели, но не сложилось. Юлия Высоцкая актриса

Их сын Петр, которому сейчас 22 года, учится на последнем курсе Московского архитектурного института (МАРХИ), чтобы стать архитектором. Молодого человека интересует урбанистика, а в настоящее время он углубленно изучает индустриальную архитектуру. Высоцкая с юмором отмечает, что характер сына представляет собой «гремучую смесь», и называет его настоящим демагогом. По словам актрисы, от нее Петр унаследовал упорство, а склад его мышления очень похож на мышление его отца, Андрея Кончаловского. Испытание судьбы Октябрь 2013 года навсегда разделил жизнь семьи на «до» и «после», когда на юге Франции произошла автомобильная авария. За рулем арендованного Mercedes находился Андрей Кончаловский. Он не справился с управлением, и автомобиль вылетел на полосу встречного движения. Их 14-летняя дочь Мария, находившаяся на заднем сиденье и не пристегнутая ремнем безопасности, получила тяжелейшую черепно-мозговую травму. Девочку экстренно госпитализировали на вертолете в клинику Марселя, где врачи оценили ее состояние как стабильно тяжелое и ввели ее в искусственную кому.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Французские врачи предлагали отключить ребенка от аппаратов жизнеобеспечения, считая ситуацию безнадежной, но родители категорически отказались. Они начали непрекращающуюся борьбу за жизнь и здоровье дочери, заявив: «Мы боремся. У нас идет жизнь, и мы будем бороться до самого конца». После операции и стабилизации состояния Марию перевезли для лечения сначала в Италию, а затем в Россию, где за ней ухаживает команда медперсонала. Сейчас, в 26 лет, Мария продолжает оставаться в тяжелом состоянии, и ее родители постоянно пробуют новые методы реабилитации, не теряя надежды. Юлия Высоцкая признавалась, что боль от произошедшего с ребенком бывает невыносимой. Справляться с горем ей помогает работа, в которую она направляет «весь свой раздрай».

Бывают моменты, когда нет ни мира вокруг, ни света, ни радости, да вообще ничего нет. Ничего и никого. Есть только эта боль, которая тебя разрывает на миллиарды кусков, и ты превращаешься в ревущее животное. Не в смысле плачущее, а орущее. Юлия Высоцкая

Пройдя через это страшное испытание, они не ожесточились, а их желание дарить любовь и заботу только усилилось, что в итоге и привело их к решению, о котором Юлия рассказала с такой радостью. Удовольствие от каждого дня Четыре года назад в семье Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского произошло тихое, но значимое событие — они взяли на воспитание девочку Соню. Малышке на тот момент исполнилось всего девять дней от роду, и она стала их младшей дочерью. Сознательное решение не афишировать усыновление пара приняла для защиты приватности ребенка. Высоцкая объяснила, что хотела оградить дочь от «странных проявлений» в социальных сетях и подарить ей возможность нормального детства без излишнего внимания.

Ей было девять дней, когда случилось это чудо. Дети не бывают чужими. <…> Кому-то везет, и дети рождаются — счастье какое! Кому-то удается стать родителями с помощью медицины, а кому-то вот такое счастье, как нам с Андреем Сергеевичем. Юлия Высоцкая

Актриса уже восемь лет занимается попечительской деятельностью в благотворительном фонде «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам обрести семьи. Этот опыт глубоко повлиял на ее мировоззрение и укрепил желание помочь хотя бы одному ребенку лично. Высоцкая призналась, что чувствует себя «спокойной и рассудительной» матерью для Сони, отмечая разницу в восприятии с периода воспитания старших детей. Актриса добавила, что она абсолютно «очарована» своей младшей дочерью и получает огромное удовольствие от каждого дня, проведенного с ней.

Фото: Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским и сыном Петром / РИА «Новости»

История этой семьи стала настоящим примером стойкости, где любовь и взаимная поддержка помогли преодолеть тяжелейшие испытания. Их решение подарить дом и заботу ребенку, оставшемуся без родителей, завершило важный жизненный цикл и открыло новую светлую главу всего семейства.