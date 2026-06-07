Янковский и Пожарская сообщили о рождении второго ребенка

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз. О пополнении в семье супруги сообщили в Instagram*.

У пары родился сын. Как рассказала Пожарская, ребенок появился на свет 4 июня.

«В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький Д.», — сказала она.

Актриса также поблагодарила врачей и персонал клиники, где прошли роды.

Судя по опубликованным кадрам, актрису и новорожденного уже выписали домой. Супруги также показали старшего сына и украшенный цветами дом после возвращения из клиники.

Ранее о своей беременности рассказала художественная гимнастка, неоднократная чемпионка мира Дина Аверина. Спортсменке удавалось скрывать свое положение от любопытных взглядов семь месяцев.

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