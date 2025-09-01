Якубович ответил на слухи о своей неизлечимой болезни словами «полная хрень»

Телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о том, что у него якобы обнаружили «неизлечимое заболевание». Его слова привел концертный директор Табриз Шахиди в комментарии 360.ru.

«Полная хрень! <…> Передай, что здоровье пошатнулось здорово! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец», — процитировал Шахиди слова Якубовича.

Также он показал снимок с юбилея, на котором Якубович был ведущим. На фото артист выглядит более чем здоровым.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Якубовичу диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Врачи якобы запретили ему пить алкоголь, употреблять соленья и пирожки.