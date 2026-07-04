«Я так же танцую, когда выпью». В Сети обсудили выступление Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова шокировала зрителей новым выступлением. Свое мнение они оставили в комментариях к публикациям в соцсетях.

«Я так же танцую, когда выпью. При всем уважении, похоже на тех, кто пробует танцевать балет после бутылочки. В ужасе, что на этом действии были зрители», — написали в Сети.

Однако одна из фанаток допустила, что фрагмент танца ради провокационной реакции публики намеренно вырезали из полной версии выступления.

«Я это видео видела. Здесь выступает бывший партнер Волочковой — Ринат Арифулин. Вполне достойно выступили, учитывая, что он уже не танцует», — добавила фанатка.

Ранее Волочкова рассказала о серьезных осложнениях после операции на ноге. Звезде балета потребовалось новое хирургическое вмешательство, потому что разошелся шов. Врачи призвали Волочкову несколько месяцев не танцевать, но она объяснила, что без сцены не представляет своей жизни.