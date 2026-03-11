«Проверяла, сохранился ли шпагат». У Волочковой разошелся шов после операции в Германии

Балерина Анастасия Волочкова перенесла повторную операцию на ноге из-за своей халатности. Об этом артистка рассказала на странице в Instagram*.

В феврале балерина отправилась на лечение в Германию, где ей удалили косточку на стопе и заменили компоненты тазобедренного сустава. По словам Волочковой, врачи удивились ее энтузиазму, ведь буквально на следующий день она начала ходить без опоры.

«Стала проверять, сохранилась ли растяжка и вертикальный шпагат. На третий день начала делать гимнастику, мучала гематома. Но вместо нее разошелся шов. И мне экстренно делали повторную операцию под общим наркозом», — рассказала Волочкова.

Балерина призналась, что месяц получился для нее очень тяжелым, несмотря на высокий уровень клиники.

«Два общих наркоза, капельницы, катетеры иголки, которых я боюсь. Две недели в чужой стране провести было целым испытанием. В Германии лучшие профессоры, поэтому я сделала такой выбор», — добавила она.

Ранее Волочкова пожаловалась, что дочь не позвонила ей после операции.

