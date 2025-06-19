«Я стала заложницей формата». Анна Хилькевич рассказала о роли мечты

Роль Маши Беловой в сериале «Универ» сделала Анну Хилькевич заложницей комедийного формата. Сама знаменитость мечтает играть героинь совсем другого плана. Об этом актриса, продюсер и многодетная мама рассказала 360.ru на полях ПМЭФ.

«Меня часто приглашают на роли с таким типажом. <…> Мне нравится драма и глубина, хочется сыграть чисто женские глубинные переживания. Или сыграть кого-то отрицательного, побыть сумасшедшей злодейкой. Я знаю, где во мне находятся нужные кнопки, которые нужно нажать», — сказала артистка.

Анна выразила уверенность, что российский кинематограф только набирает обороты: работы и съемок стало больше, а фильмы — качественнее.

Помимо карьеры, Хилькевич большое внимание уделяет материнству. Звезда воспитывает трех детей, которые являются ее главным мотиватором для свершений.

«Я хочу улучшить будущее нашего мира, потому что в нем живут трое моих детей и миллионы других детей», — отметила знаменитость.

Актриса подтвердила, что они с супругом выставили на продажу дом, в котором большой семье стало тесно. Новое жилище также будет в Подмосковье. Помимо недвижимости, Хилькевич не жалеет средств на путешествия и образование. Она призналась, что экономить не умеет — это лучше делает муж.

Также Анна прокомментировала скандал, разгоревшийся после интервью ее коллеги Виталия Гогунского. Звезда выразила уверенность, что его слова вырвали из контекста.

«Я знаю его много лет. И понимаю, что он имел в виду. Например, о настроении: ты несешь ответственность за климат в семье. Для меня мужчина является главным, а я — женщина и отвечаю за настроение дома. Думаю, это и пытался донести Виталик», — предположила Хилькевич.

Во время интервью Анне подарили одну из кастомизированных лабубу с лицами российских политиков и экономистов, которые представил на ПМЭФ 360.ru.

«Некоторое время на пространстве ПМЭФ я узнала, что выпустили российский аналог лабубу. Я слежу за трендами и стала обладательницей уникальной русской куклы с ликом Эльвиры Набиуллиной», — поделилась артистка.