16 мая 2025 17:33 «Попрошу выйти в сад». Гогунский пожаловался на хейт от «моделей с надутыми губами» 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

Знаменитости

Женщины

Мужчины

Актеры

Артисты

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский оказался в центре. Он заявил, что женщина обязана быть в хорошем настроении рядом с мужчиной. Вскоре после этого актер попытался оправдаться и высказал трактат на тему «Женщина — это святое».

«Если у нее плохое настроение — в сад» В одном из интервью Гогунский заявил, что женщина не имеет права быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Всех, кто смеет ослушаться, он посылает в сад. «Если у нее плохое настроение — в сад», — сказал артист. После этого его бывшая жена Ирина Маирко сообщила, что для экс-супруга представительницы прекрасного пола всегда были низшим слоем общества.

Фото: РИА «Новости»

Всех хейтеров — туда же После таких громких заявлений с актером решили связаться журналисты Super.ru. «Если бы для меня женщины были низшим сортом, я думаю, у меня в жизни не получилось бы ничего. Вся моя история успеха — это в том числе огромный вклад женщин», — поспешил оправдаться артист. Он вспомнил даже свою первую учительницу по музыке — Наталью Константиновну, и педагогов по танцам, сольфеджио, литературе и математике.

Я уже не говорю про мою маму, которая сделала большой вклад. Женщины для меня — это святое. Виталий Гогунский актер

Артист подчеркнул, что не посвятил бы часть своей жизни дочери, и она осталась бы на улице, если бы его экс-жена была права. Что касается первопричины скандала, — по мнению Виталия, его фразу вырвали из контекста, поскольку он отвечал на конкретный вопрос: «Какой ты видишь свою избранницу?». И, говоря о настроение женщины, он имел ввиду исключительно свою возлюбленную. И здесь же Гогунский добавил, что про настроение женщины — не он придумал. «Это прописано во всех книгах, святых писаниях, книге домостроя, в дореволюционных и советских книгах об этике отношений между мужчиной и женщиной: „Женщина обязана, должна встречать своего мужчину в хорошем настроении“. Это даже не то, что я придумал», — заявил актер.

Фото: РИА «Новости»

Всех хейтеров он тоже попросил выйти в сад. «Мы смотрим, кто участвует в этом хейте. Кто? Опять-таки модели с надутыми губами. <…> А судьи кто? И повторюсь, моя избранница будет в хорошем настроении, а в другие отношения я не лезу. Как говорится, милые бранятся, только тешатся… Мне это не подходит. Вот. Поэтому всех хейтеров попрошу тоже выйти в сад», — заключил актер.