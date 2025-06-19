Песков захотел подарить дочкам лабубу со своим лицом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС отметил, что взял бы несколько лабубу со своим лицом, чтобы подарить дочкам. Игрушки официальный представитель Кремля увидел на ПМЭФ-2025.

Кастомизированные лабубу с лицами российских политиков и экономистов представили на Петербургском международном экономическом форуме 360.ru. Помимо Пескова, героями игрушек стали зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Увидев игрушку на форуме, Песков отметил, что они становятся «все чудоватее и чудоватее». Лабубу придумал дизайнер из Гонконга Касинг Лунг.

На ПМЭФ в этом году 360.ru выпустил собственную шуточную валюту: мишустеры, набиуллинки, силуани, захарики, грефики и шадаевкоины. Банкноты можно обменять на памятные подарки.