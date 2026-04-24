«Я пытался соскочить»: Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что не хотел жениться на Алле Пугачевой в Санкт-Петербурге в 1994 году. Об этом артист рассказал в интервью StarHit .

По словам певца, бракосочетанию поспособствовала директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович, ставшая ему «второй мамой». В апреле 1994 года после концерта в Санкт-Петербурге компания отправилась в ресторан, и к ним присоединился тогдашний мэр города Анатолий Собчак.

Там выяснилось, что главе нужно раз в год женить любую пару. Лавринович напомнила Киркорову его фразу о любви к Петербургу и желании связать себя узами брака именно там.

«Когда все закрутилось, Эмма Васильевна вспомнила мою фразочку и сказала: „Пора слово держать. Пацан сказал — пацан сделал“. Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет», — рассказал артист.

Паспорт стараниями Собчака доставили на следующий день, и артистов расписали в ЗАГСе № 1.

Киркоров добавил, что десять лет брак были счастливым, а потом «все пошло наперекосяк». Самые трогательные моменты, по его словам, — прогулки по Неве на катере.

«Мы молодые с Аллой, счастливые, беззаботные», — вспоминает Киркоров.

Несколько месяцев назад артист признался, что многие его песни о любви были посвящены именно Пугачевой.