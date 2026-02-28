«Это моя история». Киркоров раскрыл роль Пугачевой в его творчестве

Киркоров: лучшие мои песни о любви родились после расставания с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал, что многие его песни о любви были посвящены Алле Пугачевой. Он назвал артистку своей музой, сообщил телеграм-канал StarHit.ru .

Народный артист России признался, что у него все песни о любви посвящены его музам, одной из которых является бывшая жена. Это неотъемлемая часть его жизни, от которой он не хочет уходить.

«Это моя 10-летняя история. Она красиво началась с песни Игоря Николаева „Я не Рафаэль“, это ей посвящение было. И закончилась эта история красиво с песней „Немного жаль“», — отметил Киркоров.

По его словам, композиции, родившиеся после его расставания с Пугачевой, были им выстраданы, но он благодарен судьбе за эти эмоции.

Ранее Киркоров прокомментировал слова бывшей жены о фиктивности их брака, отметив, что она просто вспоминала об их совместной жизни. Ничего крамольного в словах Пугачевой он не увидел.