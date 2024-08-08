Пугачева высмеяла слухи о возвращении в Россию, разместив кадры «В гостях у сказки»

Пугачева показала кадры «В гостях у сказки» в ответ на слухи о возвращении в РФ

Певица Алла Пугачева креативно ответила на информацию о желании супруга Максима Галкина* избавиться от статуса иноагента и возвращении в Россию. В социальной сети Instagram** она разместила видео с отрывком передачи «В гостях у сказки».

На кадрах ведущий зачитывает новость о Галкине*, который обратился в Верховный суд с жалобой на то, что с него в который раз не снимают статус иноагента. Причина такой настойчивости юмориста кроется в желании Пугачевой вернуться в Москву.

При этом ролик смонтирован таким образом, что видеоряд оказался внутри нарисованного блюдца, по которому катается яблоко. Текст сопровождается музыкой из сказки.

Блогер на видео продолжил вещать, ссылаясь на журналистов «Московского комсомольца».

«Пугачева засобиралась домой, и причиной этому являются ее дети, Гарри и Лиза. Ребятам надоело мотаться по миру без определенной точки опоры», — сказал он.

Ролик заканчивается вставленными кадры из советской передачи «В гостях у сказки».

«Здрасте, милые друзья. Мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла», — говорится в видео.

Накануне Пугачева решила публично посмеяться над новостью о ее якобы грядущем концерте в России. Она опубликовала пост с вопросом о лишнем билетике, но сразу же его удалила.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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