«Для нее нет мест». Пугачеву назвали «старухой» после скандала в израильском кафе

Певицу Аллу Пугачеву никто не знает в Израиле, поэтому там ее принимают за обычную пожилую женщину. После скандала в местном кафе артистку назвали «старухой». Об этом на YouTube-канале Stmegi TV рассказал политолог и экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Он поделился со зрителями историей, которую ему рассказала подруга. Женщина была в кафе и стала очевидицей скандала, который устроила российская звезда эстрады, сбежавшая из родной страны.

В заведении не хватало свободных мест, поэтому Пугачеву, не удосужившуюся забронировать столик, не пропустили внутрь. Вместо того чтобы найти другое место, певица начала ругаться с персоналом, отметил Кедми.

«Она не понимает: как так, для нее нет мест! А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест», — объяснил политолог.

Он добавил, что в похожей ситуации оказались многие звезды шоу-бизнеса, покинувшие страну и не получившие широкую известность за рубежом.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что Пугачевой не стоит надеяться на стандартную пенсию в Израиле. По его словам, для получения выплат артистке необходимо сделать не менее 120 ежемесячных взносов в систему национального страхования страны.