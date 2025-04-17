Умер актер из сериала «Первый отдел» Денис Верягин

Актер Денис Верягин, исполнивший роль Иволгина в сериале «Первый отдел — 2», умер в возрасте 42 лет. Об этом со ссылкой на Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области сообщило РИА «Новости» .

Артист работал в Ульяновском драматическом театре, а также снимался в сериалах. Он играл в проектах «Пять минут тишины. Новые горизонты» и «Великолепная пятерка-4». Подробности смерти актера пока неизвестны.

«Пока могу подтвердить только смерть [Дениса Верягина]. Остальные подробности уточняются», — рассказала агентству представительница министерства.

Ранее из жизни ушел актер и режиссер Владимир Алферов. Он скончался в Болгарии в возрасте 58 лет. Артист сыграл роли в фильмах «Солнечный удар», «Черные кошки», «Бык и Шпиндель» и «Сын за отца».

Невеста Алферова Людмила Щепеткова рассказала, что его могут похоронить в Болгарии как безродного. Только родственники имеют право забрать тело, поэтому друзья и возлюбленная покойного ищут его племянниц.