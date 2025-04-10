Умер актер из фильма «Солнечный удар» Владимир Алферов

Актер Владимир Алферов умер в 58 лет

Известный актер и режиссер Владимир Алферов умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил портал «КиноТеатр.ру» со ссылкой на его окружение.

Алферов ушел из жизни 13 марта в болгарском городе Благоевград. Сейчас идут поиски родственников актера, чтобы получить разрешение на захоронение.

«Муниципалитет города Благоевград направил запрос на наличие родственников в Узбекистан, поскольку у Володи было гражданство этой республики», — указали в комментарии.

Владимир Алферов родился в 1966 году, в 1993-м окончил ЛГИТМиК. Возглавлял Театр-студию «На Дворянской», был руководителем и автором проекта «Одесская киноакадемия».

Большому кругу зрителей Алферов знаком по кинофильмам «Солнечный удар», «Черные кошки», «Бык и Шпиндель», «Сын за отца» и другим.