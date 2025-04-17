Актера Алферова из «Солнечного удара» могут захоронить в Болгарии как безродного

Тело актера Владимира Алферова до сих пор находится в морге в Болгарии, по решению властей его могут похоронить как безродного. В беседе с aif.ru невеста артиста Людмила Щепеткова рассказала, что родные братья Алферова умерли, а племянниц не могут найти.

Алферов перестал общаться с племянницами после смерти братьев. По болгарским законам забрать тело для захоронения могут только родственники. Щепеткова призналась, что они не успели оформить отношения и она не может похоронить жениха.

Алферов являлся гражданином Узбекистана, туда направили запрос на поиск родственниц. У актера было два брата, отметила собеседница издания.

«Сергея Алферова, он был художником, не стало в 2004 году, второго брата Алексея, наверное, в 2010. У обоих остались дочери, пытаемся их найти. От них нужна только доверенность, разрешение, чтобы похоронить Володю. Мы с его друзьями сами все оплатим», — рассказала Щепеткова.

Если родственниц не найдут, болгарские власти могут принять решение захоронить Алферова как безродного, а может, его тело так и останется в морге, как невостребованное.

Щепеткова предположила, что Алферова могли отравить из-за дорогих картин, которыми он владел.