Из Роспатента отозвали заявку на бренд «Лариса Долина. Сохранить и приумножить»

Роспатент: заявку на регистрацию бренда под именем Долиной отозвали 7 июля

Заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» отозвали из Роспатента. Сведения об этом привели в базе ведомства .

Документы поступили в Роспатент в феврале 2026 года. Заявителем указали народную артистку России Ларису Долину. Ведомство признало заявку отозванной 7 июля.

Под указанным брендом планировали проводить операции с недвижимостью, консультировать по вопросам задолженности и готовить юридические документы. Информация о назначении товарного знака содержалась в материалах заявки.

Представитель артистки Сергей Пудовкин назвал публикацию документов глупостью. Он также заявил, что вокруг имени Долиной появилось много издевательств после ситуации с обманом и продажей ее квартиры в Москве.