Из Роспатента отозвали заявку на бренд «Лариса Долина. Сохранить и приумножить»
Роспатент: заявку на регистрацию бренда под именем Долиной отозвали 7 июля
Заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» отозвали из Роспатента. Сведения об этом привели в базе ведомства.
Документы поступили в Роспатент в феврале 2026 года. Заявителем указали народную артистку России Ларису Долину. Ведомство признало заявку отозванной 7 июля.
Под указанным брендом планировали проводить операции с недвижимостью, консультировать по вопросам задолженности и готовить юридические документы. Информация о назначении товарного знака содержалась в материалах заявки.
Представитель артистки Сергей Пудовкин назвал публикацию документов глупостью. Он также заявил, что вокруг имени Долиной появилось много издевательств после ситуации с обманом и продажей ее квартиры в Москве.