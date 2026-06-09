Иск Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам поступил в суд

Иск к мошенникам о возмещении вреда певице Ларисе Долиной поступил в Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы на платформе «Макс».

Певица потребовала взыскать с Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы более 176 миллионов рублей. В ноябре прошлого года все четверо получили реальные сроки за аферу с квартирой Долиной в центре Москвы.

В апреле артистка отказалась комментировать журналистам, как оценивает перспективы этого иска.

В мае Долина анонсировала новую песню, которая получила название «Момент истины». В композиции певица рассказывает о том, с чем столкнулась после скандала с мошенниками, сравнив свой жизненный путь с распятием.