Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву заподозрили в беременности. Подписчики оставили свои предположения в комментариях в ее соцсетях.

Ивлеева провела прямой эфир и поделилась кадрами приготовления пельменей вместе с мужем Филиппом. Однако поклонники заинтересовались не кулинарными изысками, а тем, что под майкой у селебрити.

Некоторые из них разглядели округлившийся живот и начали поздравлять Ивлеву с грядущим прибавлением в семье. Сама Анастасия такие предположения комментировать не стала.

Ивлеева и Филипп Бегак устроили свадьбу в Ялте в мае 2025 года, хотя расписались еще в 2024-м во время путешествия в Заполярье. Само праздничное мероприятие прошло в строжайшей секретности, у сотрудников отеля даже отобрали телефоны. Всего на гостиницу пара потратила около шести миллионов рублей.