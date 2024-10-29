Ивлеева решила зарегистрировать бренд для производства алкоголя

Блогер Анастасия Ивлеева захотела заняться организацией путешествий, а также производством алкоголя и мебели под собственным брендом. Заявку на регистрацию товарного знака направили в Роспатент, сообщило РИА «Новости» .

Ивлеева уже подавала такую заявку, но сейчас решила расширить перечень услуг и товаров.

«Теперь добавлены такие новые классы, как кожаные изделия, мебель, посуда, алкогольные напитки, ювелирные изделия, продукты питания, а также услуги по организации путешествий и благотворительности», — сообщила патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова.

По ее словам, подача заявки в Роспатент говорит о планах Ивлеевой выйти за рамки уже зарегистрированных категорий, таких как косметика и одежда.

Ранее певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, заявил о планах зарегистрировать бренд «Я русский». Он объяснил свое желание защитой репутации.