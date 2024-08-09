Ивлеева погасила гигантский долг перед ФНС

«Известия»: блогер Анастасия Ивлеева заплатила по налогам 3,8 миллиона рублей

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой России. Об этом сообщили журналисты «Известий».

По данным издания, в регистрационных документах Ивлеевой от 9 августа указано, что налоговый долг полностью погашен. До этого он составлял приблизительно 3,849 миллиона рублей.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что в июле ФНС возбудила на Ивлееву исполнительное производство с целью взыскать задолженность в размере более 11 миллионов рублей. Приставы арестовали счета, недвижимость и транспорт телеведущей, а также запретили выезд из России. После этого, по данным РИА «Новости», блогер выплатила весь долг.

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