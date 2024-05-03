Ивлеева решила создать собственное честное СМИ | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 12:34 Ивлеева решила создать собственное честное СМИ Блогер Ивлеева заявила о желании открыть свое честное СМИ в России Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Блогер Анастасия Ивлеева решила открыть собственное честное СМИ. О своих планах она рассказала в интервью ресторатору Андрею Третьякову на его YouTube-канале.

По словам Ивлеевой, в ее адрес обрушилась волна негатива после «голой» вечеринки. Она столкнулась с огромным количеством неверных интерпретаций от представителей прессы.

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Теперь блогер намерена основать собственное СМИ, задачей которого будет объективное освещение событий с учетом различных точек зрения.

«Очень жаль, что в наше время таких крайне мало — в основном это маленькие Telegram-каналы, которые пишут харизматичные админы», — отметила она.

В интервью Ивлеева также призналась, что удалила посты с критикой СВО в соцсетях из-за страха. На днях блогерша подчистила контент в двух аккаунтах с совокупной аудиторией свыше 25 миллионов человек.