Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию армии | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 11:56 Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию армии Блогер Ивлеева обжаловала штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РИА «Новости»

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Блогер Анастасия Ивлеева подала апелляционную жалобу на решение суда о взыскании с нее штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил адвокат звезды Калой Ахильгов в беседе с РЕН ТВ.

Блогер попала под следствие после публикации в марте 2022 года. Внимание правоохранителей привлек пост с черным квадратом и голубем мира.

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Адвокат артистки настаивал в суде на невиновности подопечной из-за истекшего срока давности по этой статье. Кроме того, закон о дискредитации приняли позже. Однако суд не принял эти доводы во внимание. Сама блогер на слушание не явилась.

После этого Ивлеева удалила все публикации из запрещенной социальной сети. При этом она продолжает вести Telegram-канал.