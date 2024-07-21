Ивлеевой запретили выезжать за пределы России

Shot: Ивлеевой запретили выезд из России из-за долгов перед ФНС

Известному блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России из-за задолженности по уплате налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, в настоящее время задолженность блогера составляет около 20,9 миллиона рублей, ее разыскивают судебные приставы.

Если Ивлеева попытается покинуть Россию, то ее остановят пограничники, после чего девушке откажут в выезде. Кроме того, приставы уже арестовали премиальный автомобиль телеведущей — Lamborghini Urus.

Ранее появилась информация, что Ивлеева на протяжении трех месяцев игнорирует требования Федеральной налоговой инспекции об уплате долга. ФНС заблокировала счета Ивлеевой, она получила несколько штрафов.

В июне представители общественного движения «Сорок сороков» написали заявление на Ивлееву в Федеральную антимонопольную службу из-за слогана ее нового московского ресторана — Nudles by Ivleeva.