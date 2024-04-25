«Не единственный подобный случай». Адвокат прокомментировал решение суда по делу Ивлеевой | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 13:01 «Не единственный подобный случай». Адвокат прокомментировал решение суда по делу Ивлеевой Адвокат Ахильгов: блогер Ивлеева обжалует решение по делу о дискредитации армии Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Global Look Press

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Адвокат Анастасии Ивлеевой Калой Ахильгов прокомментировал решение суда по делу о дискредитации блогером Вооруженных сил России. Юрист намерен оспаривать его, сообщил корреспондент 360.ru.

Защитник блогерши обратил внимание на процессуальные тонкости в этом деле. Срок давности привлечения по этой статье составляет три месяца. Поэтому возбуждение административного дела вызывает у юриста много вопросов.

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«Давайте тогда уже не будем опираться на нормы закона, а будем просто выносить такие решения в отношении тех, кого мы хотим привлечь», — заявил Ахильгов.

Он отметил, что пост в соцсетях с черный квадратом и голубем мира Ивлеева разместила 1 марта 2022 года, а закон о дискредитации армии приняли позже. Ахильгов добавил, что защита намерена оспаривать решение суда.

«К сожалению, это не единственный подобный случай. Белый лист тоже может стать основанием для привлечения по статье о дискредитации», — констатировал адвокат.

Почему Ивлеева не явилась на слушание, Ахильгов не уточнил. По его словам, блогерша имела полное право не присутствовать на заседании. Тверской суд Москвы оштрафовал организатора «голой» вечеринки на 50 тысяч рублей.