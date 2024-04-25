Ивлеева не явилась на заседание суда по делу о дискредитации армии | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 11:51 Ивлеева не явилась на заседание суда по делу о дискредитации армии Блогер Ивлеева не явилась в суд на заседание по делу о дискредитации ВС России

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Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева не явилась в Тверской суд Москвы на слушание по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов, сообщил корреспондент 360.ru.

Дело об административном правонарушении возбудили 16 апреля. Ивлееву обвинили в публичных высказываниях, которые можно истолковать как дискредитацию армии. Вероятной причиной для возбуждения дела послужили публикации на странице блогерши — изображения черного квадрата и голубя мира после начала СВО.

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Адвокат Ивлеевой остался недоволен качеством экспертизы, на основании которой завели дело. Он задал множество вопросов и попросил вызвать в суд эксперта, который ее проводил. Однако в ходатайстве ему отказали.

Кроме того, Ахильгов считает, что срок привлечения к ответственности уже истек и отсутствует состав преступления. Он попросил прекратить производство.

За публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, Ивлеевой могут назначить административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.