Исполнительница хита «Солнышко» вернулась в Россию спустя 10 лет жизни в США

Бывшая участница группы Demo Александра Зверева вернулась в Россию спустя 10 лет жизни в США. Певица, известная благодаря хиту «Солнышко», приехала на Родину на заработки, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации издания, у 43-летней артистки не задалось ведение курсов для беременных в США, поэтому она решила вернуться в Россию и начать проводить энергопрактики. На ее однодневный ретрит в Подмосковье можно попасть за 35 тысяч рублей, где удастся получить автограф звезды и приобрести ее книгу.

Сама Зверева заявила, что за десять лет в США деградировала из-за отсутствия качественного общения. Кроме того, выяснилось, что у певицы есть долг перед российской налоговой в 62 тысячи рублей.

У Зверевой четверо детей от трех браков. В США она работала в качестве женщины, поддерживающей рожающих на дому, а также вела курсы для будущих мам.

Ранее певца Алексея Воробьева затравили из-за переезда в США. В 2011 году он подписал контракт с двукратным обладателем Grammy, американским продюсером RedOne.