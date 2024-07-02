Исполнительница хита «Солнышко» вернулась в Россию спустя 10 лет жизни в США

Экс-вокалистка группы Demo Зверева приехала из США в Россию на заработки

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Бывшая участница группы Demo Александра Зверева вернулась в Россию спустя 10 лет жизни в США. Певица, известная благодаря хиту «Солнышко», приехала на Родину на заработки, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, у 43-летней артистки не задалось ведение курсов для беременных в США, поэтому она решила вернуться в Россию и начать проводить энергопрактики. На ее однодневный ретрит в Подмосковье можно попасть за 35 тысяч рублей, где удастся получить автограф звезды и приобрести ее книгу.

Сама Зверева заявила, что за десять лет в США деградировала из-за отсутствия качественного общения. Кроме того, выяснилось, что у певицы есть долг перед российской налоговой в 62 тысячи рублей.

У Зверевой четверо детей от трех браков. В США она работала в качестве женщины, поддерживающей рожающих на дому, а также вела курсы для будущих мам.

Ранее певца Алексея Воробьева затравили из-за переезда в США. В 2011 году он подписал контракт с двукратным обладателем Grammy, американским продюсером RedOne.

«Это уже классика». Хозяин пумы из Кунцева ответил на публикации о драке с собакой

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте