Ущерб от урагана «Милтон» оценили в десятки миллиардов долларов
Байден: ущерб от урагана «Милтон» составил около 50 млрд долларов
Ущерб от урагана «Милтон» во Флориде достиг 50 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден поручил правительству укрепить энергосистему страны, чтобы сократить масштабы разрушений в будущем, сообщила газета The Guardian.
Выступая на брифинге в Белом доме, он сообщил о постоянном контакте с должностными лицами во Флориде. Байден сказал, что эксперты уже оценили возможный ущерб от урагана в 50 миллиардов долларов.
Президент публично поблагодарил спасателей, работников аварийных бригад, государственных и муниципальных служащих, рабочих и волонтеров за активное участие в восстановительных работах. Он поручил правительству инвестировать в укрепление энергосистемы США, например, в прокладку линий электропередачи под землей и замену деревянных опор.
В этот же день Байден обратился к конгрессу. Он призвал согласовать восстановление после «Милтона» на средства администрации малого бизнеса (SBA), сообщили «Известия». Президент предупредил, что США не сразу оправятся от разрушительного урагана.