Ущерб от урагана «Милтон» оценили в десятки миллиардов долларов

Ущерб от урагана «Милтон» во Флориде достиг 50 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден поручил правительству укрепить энергосистему страны, чтобы сократить масштабы разрушений в будущем, сообщила газета The Guardian .

Выступая на брифинге в Белом доме, он сообщил о постоянном контакте с должностными лицами во Флориде. Байден сказал, что эксперты уже оценили возможный ущерб от урагана в 50 миллиардов долларов.

Президент публично поблагодарил спасателей, работников аварийных бригад, государственных и муниципальных служащих, рабочих и волонтеров за активное участие в восстановительных работах. Он поручил правительству инвестировать в укрепление энергосистемы США, например, в прокладку линий электропередачи под землей и замену деревянных опор.

В этот же день Байден обратился к конгрессу. Он призвал согласовать восстановление после «Милтона» на средства администрации малого бизнеса (SBA), сообщили «Известия». Президент предупредил, что США не сразу оправятся от разрушительного урагана.