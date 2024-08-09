Анастасия Задорожная рассекретила имя и пол первенца

Звезда сериала «Клуб» Анастасия Задорожная назвала новорожденную дочь Александрой. Актриса рассекретила имя и пол ребенка на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Надеюсь, шум океана вы полюбите так же, как и я, Александра Владимировна», — написала она к размещенному ролику.

Артистка показала подписчикам кадры с младенцем. На видео Задорожная позировала на берегу океана в свободном платье и босиком. На руках она нежно укачивала дочку.

Поклонники поздравили артистку с прибавлением в семье и пожелали благополучия.

«Какое имя чудесное», «Здоровья вам с малышкой», «Очень трогательно», «Еще одна красота появилась», — отметили пользователи Сети.

Накануне звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова сообщила в своем блоге в соцсети, что второй раз стала мамой. Однако она пока не уточнила ни пол, ни имя новорожденного.

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