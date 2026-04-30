Иск Долиной к мошенникам передали в другой суд

Суд в Балашихе передал в московский суд иск Долиной к мошенникам

Балашихинский городской суд Московской области передал в Лефортовский районный суд Москвы иск певицы Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Речь идет о требовании взыскать имущественный ущерб с Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы.

Как уточнили в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области, дело направили по подсудности. Основанием стало вступившее в силу решение Балашихинского суда от 28 ноября 2025 года, которым указанные лица признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. За Долиной признали право на возмещение причиненного ущерба.

В Балашихинском суде сегодня прошло заседание по гражданскому иску. Интересы певицы представлял ее адвокат. Изначально сумма исковых требований составляла около 176 миллионов рублей, однако позднее в Балашихинском суде сообщили РИА «Новости», что ее снизили до 114 миллионов рублей.