Мать троих детей Павла Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, назвала Telegram совместно нажитым имуществом. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

«Мне давались обещания, которым я искренне верила, что мои дети и я будем всегда иметь доступ к семейным активам <…> и к совместно нажитому имуществу, включая главный актив — Telegram», — заявила она.

По словам Болгар, Дуров не сдержал ни одного из обещаний, которые дал ей. Она назвала проблемой, что не во всех странах незарегистрированные отношения могут считаться официальными браками, когда речь идет о разделе имущества. Болгар призвала дать таким парам правовую защиту.

Ранее она обвинила основателя Telegram в том, что в 2022 году он выставил ей ультиматум, требуя переехать вместе с детьми в ОАЭ, а когда она отказалась — заблокировал все карты для семейных расходов. Она добавила, что Дуров не сделал ей предложения, чтобы в случае развода не делить имущество.