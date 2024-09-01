Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram

Ирина Болгар заявила, что Дуров заблокировал карты на расходы для их детей

страница Павла Дурова в соцсети
Фото: страница Павла Дурова в соцсети

Мать трех детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что предприниматель заблокировал карты для семейных расходов после ее отказа переехать с детьми в ОАЭ в 2022 году. Об этом она рассказала в социальной сети.

Болгар выразила мнение, что Дуров таким образом пытался ущемить ее свободу и заставить отправиться в ОАЭ против воли.

«Он заблокировал нам доступ ко всем картам для семейных расходов, которыми я пользовалась много лет. Перестал платить по счетам за детские расходы, которые оплачивал со своих банковских счетов напрямую: за медицинские расходы, проездные, обучение и так далее», — написала она.

Болгар добавил, что бизнесмен отказывался подписывать документ-согласие на продление иммиграционных документов детей.

«Очевидно, хотел помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, этим Павел объявил ультиматум, чтобы не позволить мне обращаться для защиты моих прав и прав моих детей в европейские суды», — заключила женщина.

Дурова 24 августа задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Франции сообщала, что основателя Telegram заподозрили в 10 уголовных преступлениях и правонарушениях. Из-под стражи его освободили под судебный надзор с залогом в пять миллионов евро.

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