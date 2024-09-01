Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram

Ирина Болгар заявила, что Дуров заблокировал карты на расходы для их детей

Мать трех детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что предприниматель заблокировал карты для семейных расходов после ее отказа переехать с детьми в ОАЭ в 2022 году. Об этом она рассказала в социальной сети.

Болгар выразила мнение, что Дуров таким образом пытался ущемить ее свободу и заставить отправиться в ОАЭ против воли.

«Он заблокировал нам доступ ко всем картам для семейных расходов, которыми я пользовалась много лет. Перестал платить по счетам за детские расходы, которые оплачивал со своих банковских счетов напрямую: за медицинские расходы, проездные, обучение и так далее», — написала она.

Болгар добавил, что бизнесмен отказывался подписывать документ-согласие на продление иммиграционных документов детей.

«Очевидно, хотел помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, этим Павел объявил ультиматум, чтобы не позволить мне обращаться для защиты моих прав и прав моих детей в европейские суды», — заключила женщина.

Дурова 24 августа задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Франции сообщала, что основателя Telegram заподозрили в 10 уголовных преступлениях и правонарушениях. Из-под стражи его освободили под судебный надзор с залогом в пять миллионов евро.