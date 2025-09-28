«Ипотека на 160 лет». Собчак купила квартиру за 1,2 миллиарда рублей в Москве

Собчак устроила вечеринку в честь новоселья в квартире за 1,2 миллиарда рублей

Телеведущая Ксения Собчак стала владелицей элитной недвижимости рядом с Кремлем. Журналистка устроила масштабную вечеринку в честь новоселья, сообщил StarHit.

Владелицей апартаментов в особняке 1903 года постройки Собчак стала еще два года назад. Этот дом в народе прозвали египетским. Над центральным входом здания размещены бог солнца Ра и скарабей, а на фасаде можно увидеть барельефы с головами фараонов.

Гостями вечеринки стали Ольга Бузова, Тимати, Люся Чеботина, Влад Лисовец, Татьяна Буланова и другие представители шоу-бизнеса. Знаменитости угощались шампанским по 15 тысяч рублей за бутылку, крабами, устрицами и черной икрой.

Диджей Smash заявил, что был бы рад стать соседом Ксении, но у квартиры такая «некусающаяся» цена — 1,2 миллиарда рублей. По его подсчетам, ипотеку пришлось бы платить примерно около 160 лет.

Прохор Шаляпин отметил, что Собчак заслужила столь роскошное жилье, ведь она очень много работает. Артист призвал брать с нее пример и пожелал каждому купить такую квартиру.

Ранее Собчак опровергла сообщения, что в ее ресторане проходили обыски.