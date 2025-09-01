Собчак опровергла сообщения об обысках в своем ресторане

Петербургская полиция проводила рейд в заведении, расположенном рядом с рестораном Ксении Собчак «Ветер» — в банкетном зале комплекса «Летучий голландец». Об этом в своем Telegram-канале заявила сама журналистка.

Она прокомментировала информацию о том, что в принадлежащем ей ресторане якобы прошли обыски. Собчак уточнила, что ее заведение находится на том же корабле, что и банкетный зал, где проходили задержания.

«Внутри было частное закрытое мероприятие, и там действительно в оперативной разработке были люди и прошли обыски. <… > Никакого отношения к ресторану „Ветер“ и к Ксении Собчак это все не имеет», — отметила журналистка.

Ранее правоохранители задержали на VIP-вечеринке в одном из петербургских ресторанов пятерых граждан, которых подозревают в потреблении и сбыте запрещенных веществ. По данным МВД по региону, некоторые гости попытались избавиться от наркотиков, но их действия попали на камеру.