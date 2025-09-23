«Пир во время чумы». Собчак закатила вечеринку в стиле нулевых

Собчак закатила вечеринку в стиле нулевых с Булановой и черной икрой

Телеведущая Ксения Собчак закатила шумную вечеринку Prime Era в центре Москвы в стиле нулевых, на которой развлеклись представители российского шоу-бизнеса. Об этом сообщил сайт KP.RU .

На нулевые пришелся не только период расцвет карьеры Собчак. Тогда журналистка крутила романы с олигархами и развлекалась на различных тусовках.

Все приглашенные гости получили кнопочные мобильники Nokia. Среди них был друг журналистки рэпер Тимати, артисты Прохор Шаляпин, Ольга Бузова и другие знаменитости. На вечеринке выступала Татьяна Буланова со своей подтанцовкой.

Заведение оформили в красно-розовых тонах, развесили диско-шары и телеэкраны. Дресс-код — в гламурном стиле: меха, блестящие наряды, вызывающе дорогие. Столы ломились от дорогого шампанского и морских деликатесов. Не обошлось и без черной икры, поданной в большой серебряной лохани.

Собчак встречала гостей в облегающем платье от бренда Dolce & Gabbana, набросив на плечи меховую накидку. Ее шею украшал золотой чокер с надписью SEX. Константин Богомолов на тусовку супруги не явился.

Пользователи Сети возмутились тусовкой Собчак, сравнив ее пиром во время чумы.

«„Надеюсь, Собчак для начала жителей Курской области черной икрой накормила?“; „Что же творится в мире? Одни гибнут, недоедают, а другие с жиру бесятся“; „Пример Ивлеевой ничему не учит“», — написали они.

Ранее Собчак опровергла сообщения, что в ее петербургском ресторане полиция провела обыски.