Инстасамка пригрозила судом стилисту Овечкину за кражу трех миллионов рублей

Грозящий перерасти в судебное разбирательство конфликт возник между певицей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева) и звездным стилистом Николаем Овечкиным. Исполнительница заявила, что имиджмейкер присвоил три миллиона рублей, выделенных на съемки клипа трека Boss.

Артистка пояснила, что Овечкин не потратил ни рубля из этих денег, а вместо себя прислал других специалистов, которых нанял за меньшую сумму.

«Мы составляем коллективное заявление о мошенничестве в правоохранительные органы, я уже общаюсь с несколькими пострадавшими», — подчеркнула Инстасамка.

Артистку поддержал стилист Гоша Карцев, который заявил, что много раз слышал жалобы на поведение Овечкина. Он пояснил, что пострадавшие не хотели скандала, поэтому в суд никто не обращался.

«У меня нет личной обиды на Николая, но я очень хочу, чтобы репутация имела вес, а у нечистоплотных схем не оставалось шанса. Коллеги, если вы пострадали, не молчите», — призвал он.

Николай Овечкин в беседе с Super.ru заявил, что уже поговорил с командой юристов, чтобы подготовить ответ.

«Мы вынуждены не комментировать. Вопрос решается в правовом поле», — заявил он.

