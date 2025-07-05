Инстасамка предложила Общественной палате защитить детей-блогеров

Талантливые дети должны реализовывать свой потенциал и становиться популярными, но не по принуждению родителей, которые превращаются в продюсеров. Об этом по итогам выступления в Общественной палате написала певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) на своей странице в Instagram*.

Она подчеркнула, что нацелена на то, чтобы в России появилось больше блогеров и артистов, а талантливые дети могли творчески реализовываться.

«Мы сделаем все, чтобы защитить их права перед недобросовестными родителями, научим родителей, как справляться с продюсированием детей, чтобы не навредить их психике и будущему», — написала Инстасамка.

Артистка уже несколько месяцев ведет виртуальный бой против Дениса и Елены Кукояк, обвиняя их в эксплуатации образа несовершеннолетней дочери. Пара снимает ролики с ребенком, которые успешно монетизируют.

Начинавшая карьеру с более сомнительных видео, Инстасамка возмутилась кадрами, на которых несовершеннолетняя девочка под влиянием родителей принимает участие в записях пародий на взрослую жизнь, а на одном из концертов исполнила припев с упоминанием мужского полового органа.

В конце марта Telegram-канал Mash сообщил, что Инстасамка и ее муж Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) купят футбольный клуб и уже начали переговоры. Сумма сделки составит около 300 миллионов рублей.

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