Иноагент Прусикин закрыл последний бизнес в России

Солист группы Little Big Илья Прусикин* закрыл последний бизнес в России, через который получал деньги за концерты и другую музыкальную деятельность. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

При этом музыкант еще год назад отказался от прав на сам бренд Little Big, передав их директору группы Алине Пязок. Кроме того, певец задолжал 58 тысяч рублей налоговой и 40 тысяч штрафа за нарушение деятельности иноагента.

Сейчас артист вместе с женой Софьей Таюрской живет в США. В мае супруги объявили, что ждут ребенка.

Ранее уехавший из России Борис Гребенщиков* вместе с женой Ириной получили британские паспорта. Музыкант не планирует возвращаться в Россию, но и принципиально не выступает на Украине из-за многочисленных угроз в свой адрес.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов