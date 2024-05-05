Солисты группы Little Big заявили, что ждут ребенка | 360°

05 мая 2024, 03:35
Солисты группы Little Big заявили, что ждут ребенка
Солистка группы Little Big Софья Таюрская заявила о беременности
Участники панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская ждут ребенка. Об этом они сообщили в соцсетях.
Пара опубликовала фото, на которой женщина выставила на показ округлившийся живот.
Реклама
«Кстати, у нас на подходе новый участник группы», — написал Прусикин*.
Коллектив Little Big уехал из России в США в июне 2024 года, при этом артисты отменили тур по России и начали выступать за рубежом.
В августе 2023 года жители Армении призвали Генпрокуратуру страны возбудить уголовное дело против Прусикина*. По их мнению, артист осквернил христианский крест, когда использовал атрибут как скейтборд и переоделся церковным служителем в Рождество.
* Признан в РФ иностранным агентом
США
Россия
Музыка
Реклама
Реклама