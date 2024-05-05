Солисты группы Little Big заявили, что ждут ребенка | 360°

Знаменитости 05 мая 2024, 03:35 Солисты группы Little Big заявили, что ждут ребенка Солистка группы Little Big Софья Таюрская заявила о беременности РИА «Новости»

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Участники панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская ждут ребенка. Об этом они сообщили в соцсетях.

Пара опубликовала фото, на которой женщина выставила на показ округлившийся живот.

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«Кстати, у нас на подходе новый участник группы», — написал Прусикин*.

Коллектив Little Big уехал из России в США в июне 2024 года, при этом артисты отменили тур по России и начали выступать за рубежом.

В августе 2023 года жители Армении призвали Генпрокуратуру страны возбудить уголовное дело против Прусикина*. По их мнению, артист осквернил христианский крест, когда использовал атрибут как скейтборд и переоделся церковным служителем в Рождество.

* Признан в РФ иностранным агентом