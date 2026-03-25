Сбежавший из России Борис Гребенщиков получил гражданство европейской страны

Музыкант Борис Гребенщиков* вместе с женой Ириной учредили зарубежную компанию и получили гражданство Великобритании. Это произошло за последние три года, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты подняли документы о бизнесе Гребенщиковых* в публичном доступе. В декабре 2022 года чета учредила в Великобритании компанию BG PLUS LLP. В марте 2026 года это юрлицо подало прошение об изменении данных владельцев — музыкант и его супруга получили британское гражданство.

Гребенщикова* внесли в реестр иноагентов в июне 2023 года наряду с журналистом Андреем Карауловым* и несколькими изданиями. Он уехал из страны сразу после начала СВО, но принципиально отказался выступать на Украине из-за плохого отношения к русским. Писатель Захар Прилепин опроверг информацию, что в случае возвращения в Россию музыкантом заинтересуется полиция.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.