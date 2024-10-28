«Информация правдивая». Директор Инстасамки — о ее работе со Шнуровым
Директор Инстасамки подтвердил переговоры с «Ленинградом» о сотрудничестве
Блогер и певица Дарья Зотеева (Инстасамка) начнет сотрудничать с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и уже сделала с ним демозапись. Информацию об этом подтвердил 360.ru директор артистки.
«Могу сказать, что информация правдивая. Переговоры ведутся сейчас. Финального момента, в каком это будет виде, на текущую минуту нет, но очень скоро будет», — рассказал он.
Директор не исключил, что фрагмент демозаписи появится в интернете уже 28 октября.
В августе стало известно, что лидеру «Ленинграда» запретили употреблять алкоголь и курить перед концертами.
В сентябре Инстасамка пригрозила актеру Станиславу Ярушину судебным иском за использование ее музыки в YouTube-шоу без ее ведома и разрешения.